Akçakoca'da limandan çıkan cesedin kimliği belirlendi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, denizde cansız bedeni bulunan kişinin Akçakoca doğumlu 59 yaşındaki İrfan Horoz olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 20:41
Akçakoca'da limandan çıkan cesedin kimliği belirlendi
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Akçakoca’nın Değirmenağzı mevkiinde dip balıkçılığı yapan bir dalgıç tarafından su yüzünde hareketsiz duran bir adam fark edildi.

Dalgıç, hemen kıyıdaki balıkçılardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sahile çıkartılan kişinin Akçakoca nüfusuna kayıtlı İrfan Horoz (59) olduğu belirlendi.

Horoz’un ölüm nedeni ise otopsi sonucu netlik kazanacak.


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