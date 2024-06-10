Akçakoca'da limandan çıkan cesedin kimliği belirlendi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 20:41

Güncelleme: 10.06.2024 - 20:43

Akçakoca’nın Değirmenağzı mevkiinde dip balıkçılığı yapan bir dalgıç tarafından su yüzünde hareketsiz duran bir adam fark edildi.

Dalgıç, hemen kıyıdaki balıkçılardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sahile çıkartılan kişinin Akçakoca nüfusuna kayıtlı İrfan Horoz (59) olduğu belirlendi.

Horoz’un ölüm nedeni ise otopsi sonucu netlik kazanacak.