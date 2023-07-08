Akçakoca'da yarın denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 08.07.2023 - 23:36

Güncelleme: 08.07.2023 - 23:36

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılara göre yarın etkili fırtına bekleniyor. Beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "09.07.2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarımızda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.