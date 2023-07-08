Akçakoca'da yarın denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle pazar günü denize girmek yasaklandı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 23:36
Akçakoca'da yarın denize girmek yasaklandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılara göre yarın etkili fırtına bekleniyor. Beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "09.07.2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarımızda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.


AKÇAKOCA Düzce

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