Akdağ Tabiat Parkı’nda ürküten görüntü: Yolun bir bölümü tamamen çöktü!

Türkiye’nin en büyük tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkı’na çıkan yolun altında geçen derenin, aşırı yağışlar sonrası debisinin yükselmesi sonrası yolda çökmeler meydana gelirken, yolun son halinin görüntüsü ise görenleri ürküttü.



Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde yaşanan olayda Akdağ Tabiat Parkı’na çıkan yol yağışlar sonrası çöktü. Yolun altından geçen derenin debisinin yükselmesinin ardından şiddetli akan su yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Görenleri ürküten görüntü sonrası yolda onarım bakım çalışması başlatılırken, yolun araç trafiğine de kapatıldığı belirtildi.