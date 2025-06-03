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Akdeniz sallandı... Muğla, Marmaris'teki 5.8 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı!

Akdeniz sallandı... Muğla, Marmaris'teki 5.8 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı!

3.06.2025 09:42:00
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İHA
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Akdeniz sallandı... Muğla, Marmaris'teki 5.8 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı!

Akdeniz’de sabaha karşı meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde hissedildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, 69 yurttaşın etkilendiğini ve panik atak geçiren 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarsıntı anı, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

Akdeniz'de saat 02:17'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


KAMERALARA YANSIDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02:17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 yurttaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan deprem anı ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. 
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