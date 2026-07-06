Akdeniz Üniversitesi'nde görevli akademisyen hakkında yakalama kararı: Doktorları dolandırdı!

Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DOKTORLARI DOLANDIRDI

Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan doktor öğretim üyesi Fatih A, iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle bazı doktor ve sağlık çalışanlarından 225 milyon lira değerindeki üzerine tescil ettirdiği bazı gayrimenkuller ve nakit parayla yurt dışına kaçtı.

EŞİ GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda Fatih A'nın eşi F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Fatih A'yı arama çalışmaları sürüyor.