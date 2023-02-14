Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:57

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:58

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremler nedeniyle şu ana kadar 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı da 90 bine ulaştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 14 öğrencisinin deprem bölgesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından, öğrencilerinin siyah beyaz fotoğraflarından oluşan paylaşım yapan Prof. Dr. Özkan, "Depremde kaybettiğimiz öğrencilerimize Allah'tan rahmet dileriz" dedi.

HATAY'DAKİ 8 ÖĞRENCİ

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.

ADIYAMAN'DA 3 ÖĞRENCİ

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Gaziantep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Kahramanmaraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ

Ayrıca deprem sonrası teyakkuza geçen Akdeniz Üniversitesi, ilk andan itibaren deprem bölgesinde yardım çalışması yürütüyor.

Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin durumlarını öğrenmek için Acil Çağrı Merkezi, Deprem İhbar Formu ve Antalya Ulaşım Talep Formu oluşturuldu. Bölge halkı içinse yardım kampanyası başlatan AÜ, ilk günden itibaren AFAD koordinasyonunda deprem bölgesi ile iletişime geçti.

AÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanan yardımlar, 3 TIR'la deprem bölgesine ulaştırıldı. Akdeniz Üniversitesi'nden 68 kişilik bir ekip de bölgede yaşayan 250'den fazla öğrencinin ailesine ulaştı. 10 ilde yardımlar yapılırken, 300'den fazla kişi başka kentlere transfer edildi.