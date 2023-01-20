Akdeniz'de 3.8 büyülüğünde deprem

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:51

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.37’de Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesine açıklarında meydana gelen deprem yerin 58,37 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sabah saatlerinde depremi hisseden yurttaşlar, “Hafif sallandık çok şiddetli değildi ama yine de hissettik” dedi.

