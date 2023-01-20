Akdeniz'de 3.8 büyülüğünde deprem

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında Akdeniz'de 3.8 büyülüğünde depren meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:51
Akdeniz'de 3.8 büyülüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.37’de Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesine açıklarında meydana gelen deprem yerin 58,37 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sabah saatlerinde depremi hisseden yurttaşlar, “Hafif sallandık çok şiddetli değildi ama yine de hissettik” dedi.


Antalya Alanya deprem

En Çok Okunan Haberler