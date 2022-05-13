Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem

Akdeniz’de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 11:32
Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 296 kilometre açığında, bugün saat 10.31'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Yerin 7.33 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


deprem AFAD son depremler Son depremler Akdeniz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler