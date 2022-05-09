Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem!
Japonya’da merkez üssü Yonaguni adası açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin henüz hasar ve can kaybı bilgisi paylaşılmadı.
Japonya’da 6.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin Okinawa eyaletine bağlı olan ve Japonya’nın üzerinde yerleşim olan en batıdaki adası olarak bilinen Yonaguni adası açıklarında yerel saat 15.23’te kaydedilen sarsıntının 20 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
CAN KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Okinawa eyaletinin yanı sıra deprem, Tayvan’ın başkenti Taipei olmak üzere birçok kentte de hissedildi.
Yetkililer, depremde herhangi bir hasar ve can kaybına ilişkin ise resmi bir açıklama yapmadı.
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