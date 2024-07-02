Akdeniz'de deprem meydana geldi
Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 21.52'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 1,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 2, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/rroOuISM9P
02.07.2024, 21:52:10 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 1.2 km#Kandilli
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