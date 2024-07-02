Akdeniz'de deprem meydana geldi

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 22:02
Akdeniz'de deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 21.52'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 1,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 


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