Akhisar Belediyesi’nden köylere 29 adet çok amaçlı salon
Manisa’da Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 3 yılda 29 adet kapalı hayır yeri ve çok amaçlı salonu Akhisar’a kazandırdı.
Akhisar Belediyesi, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve ihtiyaç duyulan mahallelerden gelen talepler doğrultusunda çok amaçlı salon ve hayır yeri yapmaya devam ediyor.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 3 yılda 29 adet kapalı hayır yeri ve çok amaçlı salon yaptı. Yapımı devam eden altı kapalı hayır ve çok amaçlı salonun da kısa zamanda tamamlanacağı ve hayvancılığın geliştiği Akkocalı Mahallesine bir adet kurban kesim yeri ile Akçeşme Mahallesi’ne bir adet tarımsal ürün yükleme rampası yapılacak.
Bunların yanı sıra, özellikle çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 3 yılda 81 köyün arazi yollarının baştan sona düzenlendiği ve çalışmaların belirlenen programa göre aralıksız devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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