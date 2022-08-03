Akhisar Belediyesi’nden pamuk üretimi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:39

Akhisar Belediyesi’nde başkan Besim Dutlulu’nun göreve geldiği 2019 yılında başlatılan kırsal kalkınma hamlesi devam ediyor. Boş ve atıl kalan belediye arazilerini tarım yaparak değerlendiren ekipler hem toprağı işleyerek canlı tutuluyor hem de belediye bütçesine ek gelir sağlıyor.

BAŞKAN DUTLULU: TARIMIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Daha önceden fiğ, mısır ve atalık karakılçık buğdayı ekip hasadını yaptığımız arazilerimizde şimdi de pamuklarımız büyümeye devam ediyor. Bu sayede yıllarca atıl duran belediye arazilerimizi tarımla değerlendirerek belediye bütçemize de ek gelir sağlıyoruz. Tarımın değerini biliyor ve Akhisar Belediyesi olarak gereken özeni veriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bereketli olması dileğiyle” şeklinde konuştu.