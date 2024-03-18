Akhisar Belediyesi’nin iftar çadırına saldırı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:34

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:34

Manisa’nın Akhisar ilçesinde belediyenin kurduğu iftar çadırına saldırıda bulunuldu. Olay dün ilçede Balkan dernekleri için düzenlenen iftar yemeği öncesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre güneşten korunmak için yerleştirilen ve üzerinde “T.C. Akhisar Belediyesi” yazan çadırlardan rahatsız olan bir kişi çadırları tekmeledi.

Akhisar Belediye Başkanı ve adayı Besim Dutlulu ve misafirlerinde katıldığı organizasyonda saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olayı sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Dutlulu, “Dün bir iftar yemeğinde üzerinde sadece T.C. Akhisar Belediyesi yazısı olan çadırımıza saldırıda bulunulmuştur. Akhisar Belediyesi bir siyasi partinin değil Türkiye Cumhuriyet Devletinin bir kurumudur. Bize karşı ne yapılırsa yapılsın biz yalansız ve iftirasız doğru siyaset yapmaya ve insanları üzmemeye devam edeceğiz. Akhisar Belediyesi yazısından rahatsız olanların problemi kendilerinde aramaları daha faydalı olacaktır” diye konuştu.



