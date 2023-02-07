Akhisar Zeytin OSB’den depremzedelere 1 milyon TL bağış

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:55

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:55

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Müteşebbis Başkan Vekili görevinde bulunduğu Akhisar Zeytin ve Türevleri İhtisas OSB’nin, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yaralarını sarmak için 1 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Akhisar Belediyesi olarak hızlı bir şekilde kriz masası oluşturduklarını ve afet bölgesine 1 ambulans, 7 kamyon, 47 personel gönderdiklerini kaydeden başkan Dutlulu, “Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor. Ama dayanışma ile yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmak, depremzedelerimize yardım elimizi uzatmak için seferberlik halindeyiz. Akhisar Zeytin İhtisas OSB yönetim kurulu olarak, deprem bölgesindeki halkımız için 1 milyon TL bağışta bulunduk. OSB katılımcılarının hepsine destekleri için teşekkür ediyor, şehrimizdeki tüm kurumları destek için göreve davet ediyorum” dedi.

YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasının da devam ettiğine değinen Başkan Dutlulu, “Aklımız, kalbimiz afet bölgesinde. Arkadaşlarımız, halkımızın deprem bölgesine ulaştırmak istediği yardımları tırlara yüklemeye devam ediyor. Dün gece 3 yardım tırımız bölgeye doğru hareket etti. Bugün 1 tırımız daha yola çıkacak. Acil ihtiyaç listesinde olan malzemeleri bağışlamak isteyen halkımız Akhisar Kapalı Spor Salonuna gelebilir. Emek veren, dayanışma gösteren tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yaraları hep birlikte saracağız” şeklinde konuştu.