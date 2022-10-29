Akıl almaz hırsızlık: Büyükçekmece'de 'jet ski' ile teknelerin motorlarını çaldılar

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:32

Kumburgaz Sahili'ndeki tekne sahiplerinin jet skili hırsızlarla başı dertte. Bu yaz başından itibaren 9 teknenin motorunun benzer şekilde çalındığına dair Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Aynı bölgede 4 gün önce İsmail Sağlam'ın tekne motoru çalındı. Sahile denizden jet ski ile gelen hırsızlar, teknenin kablolarını kesip söktükleri motoru çaldıktan sonra, geldikleri gibi denizden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kemal Karagülle'nin tekne motoru da yine 4 gün önce benzer yöntemle çalındı.

"TEKNE MOTORLARINI ÜZERİNDEN ÇALIYORLAR"

Tekne motoru çalındığını dile getiren İsmail Sağlam, "Çalıntı olayları son dönemde arttı. Tekne motorlarını üzerinden çalıyorlar. Her şekilde zarar vererek alıyorlar motorları. 5 kişi geliyor, kesici makaslarla halatlarını kesiyorlar, bazen vidalarını söküp alıyorlar. Benimkinin kablolarını kesip vidalarını söküp almışlar. Şu an sadece bizim sahilde 5 motor çalındığı söyleniyor. Kumburgaz ve Selimpaşa arasında 30 motor olduğu söyleniyor. Bildiğiniz korsan gibi jet ski ile geliyorlar, gördüğü tekneyi arkasına bağlıyor açıkta motoru söküp tekneyi bırakıyorlar, tekne de nereden karaya vurursa vuruyor. Benim motorumun sıfırı 80 bin liradan aşağı değil. Yeni motoru alabilsem, bir de zarar verdiği kabloları tekrar taktırmak 30 bin liraya mal olur. Yani toplam 110 bin lira zararım var" dedi.

"TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kumburgaz'da oturan Gamze Namsal, "Senelerdir buralıyız, hiç böyle bir şey yaşamıyorduk. Motor ve tekneleri çalıyorlar. Bu durumlardan dolayı taşınmayı düşünüyoruz. Hiçbir şekilde güvenliğimiz yok" diye konuştu.

Tekno motoru çalınan Kemal Karagülle, "Biz okullar açılınca sakin olur diye bekliyorduk. Bizim burada 4-5 tane tekne çalınmıştı. Onlara üzülürken en son bize oldu olan. 'Benimkini götürmeleri mümkün değil' diyordum çünkü benim motor 150-180 kilogram arasında ağırlıktadır. Benim motorun fiyatları 200 bin ile 250 bin lira arasında değişiyor. Bu motorları buradan alıp, iltica etmek isteyenlerin botlarına yerleştiriyorlar" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hırsızlıklara ilişkin çalışma yapan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalınan 9 tekne motorundan 5'ini buldukları öğrenildi. Şu ana kadar 4 kişi gözaltına alındığı, 1'i tutuklanırken 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Polis, kimlikleri belirlenen 5 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Selimpaşa'da, geçen hafta gerçekleştirilen benzer şekildeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin jet ski ile gelerek denizde bulunan bir tekneyi alıp götürdüğü görülüyor.