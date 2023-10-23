Akıl almaz iddia: Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen oyuncu darbedildi!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:26

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:26

İddiaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Banu K., 24 Eylül günü İstanbul Yeniköy'deki bir evde sevgilisi Umut A., arkadaşları Arda O. ve Didem K. ile beraberdi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ilerleyen saatlerde birlikte olduğu erkeğin eş değiştirmeli cinsel birliktelik (swinger) teklifini reddeden Banu K., darbedildi. Darbedilmesinin ardından bilincini kaybeden genç oyuncu sevgilisi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, bir süre sonra alkol almaya başladı. İddiaya göre ilginç olaylar serisi böyle başladı. Genç oyuncu sevgilisi ile dans ettiği bir sırada ortama bulunan Didem ile cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Umut, Didem'le birliktelik yaşarken sevgilisi Banu'nun ise Arda ile birlikte olmasını istedi.

Banu K., 24 Eylül'de yaşadığı bu olaylar sonrası 29 Eylül günü akşam saatlerinde karakola giderek şikayetçi oldu.

Oyuncu Banu K.'nin ifadesi alındıktan sonra olaya adı karışan sevgilisi gözaltına alındı. Arkadaşlarının da olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Söz konusu erkek, cinsel birliktelik yaşadıklarını kabul ederek, Banu'nun ifadesinde kullandığı eş değiştirme teklifinin kesinlikle yalan olduğunu kendisine iftira atıldığını söyledi.

Umut A., Banu K.’nin kendisinden maddi talepte bulunduğunu iddia etti. Olay sırasında orada olduğu söylenen 2 arkadaş da eş değiştirme şeklinde bir cinsel birliktelik olmadığını ileri sürdü.

Hastaneye başvuran genç oyuncunun darp edildiğine dair rapor verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.