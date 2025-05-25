Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akıl almaz olay: İnşaata giren yavru kedinin üzerine beton döküldü

Akıl almaz olay: İnşaata giren yavru kedinin üzerine beton döküldü

25.05.2025 17:19:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Akıl almaz olay: İnşaata giren yavru kedinin üzerine beton döküldü

Şanlıurfa'da inşaattaki kalıbın içerisine giren yavru kedinin üzerine beton döküldü. Kalıp söküldükten sonra fark edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaatta yaşandı.

Demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, içerisin beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü.

Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.

Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.

İlgili Konular: #Kedi #Beton #Yavru kedi