Akın akın gidiyorlar! Her geçen dakika trafik artıyor... İşte yollarda son durum
İdari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde trafik durumunun yoğunluğu dikkat çekiyor. İşte yollardaki son durum...
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Cuma günü mesaisinin ardından akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket eden tatilcilerden dolayı otoyolda başlayan yoğunluk sabah da sürdü.
Tatilin ilk gününde, otoyolun İzmir'e gidiş yönünde, Bursa Batı ve Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
Trafik ekipleri ise bayram tatili nedeniyle otoyolda güvenlik önlemlerini artırdı.
'KİLİT KAVŞAK'TA YOĞUNLUK
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerliyor.
Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına da izin vermiyor.
Jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.
Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.
Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.
KONYA-ANKARA KARAYOLU
Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluştururken, maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor.
Otogar kavşağında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
SAKARYA-KOCAELİ OTOYOLLARINDA SON DURUM
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Gebze mevkisinde yoğunluk yaşanırken, Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü mevkisinde trafik ara ara durma noktasına geliyor. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.
Karayolları, polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede havadan da denetim gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Sakarya Akyazı kesiminde ise araçlar düşük hızda ilerliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde de sürücüler, yoğunluğa neden oluyor.
D-100 kara yolunun Akyazı kesiminde ise kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
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