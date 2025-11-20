Akın Gürlek'ten 'futbolda bahis soruşturması' gündemiyle basın toplantısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantının gündemi futbolda bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma oldu. Soruşturmanın derinleşeceğini belirten Başsavcı Gürlek, “İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Bir spor yorumcusunun eşinin üzerinden bahis oynadığını tespit ettik” dedi. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Osman Sağlam ise “Bu bir operasyonla kapanacak bir olay değil. Ülkede gerçekten bilinen isimlerin de dahil olabileceği kapsamlı bir operasyon görme ihtimaliniz çok yüksek” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi’nde bugün gazetecilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Gündem, futbolda bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma oldu.

Bugüne kadar 6 hakem, 1 kulüp başkanı, 1 de gazetecinin gözaltına alındığı soruşturmaya son olarak futbolcular da dahil edildi. Bu kapsamda incelemelerin teknik direktörleri, yorumcuları ve kulüpleri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyordu.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Osman Sağlam’ın da katıldığı toplantıda, ilerleyen günlerde aralarında ünlü isimlerin de dahil olabileceği kapsamlı bir operasyon yapılabileceğinin sinyali verildi.

“TFF İLE SAVCILIĞIN YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA TAMAMEN FARKLI”

Soruşturmanın mayıs ayında başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini aktaran Başsavcı Gürlek, TFF’nin başlattığı idari soruşturma ile savcılığın yürüttüğü adli soruşturmanın tamamen farklı olduğunu vurguladı. “Biz doğrudan doğruya oraya bağlı değiliz” diyen Gürlek, “Orada sevk edilen hakem veya futbolcularla ilgili mutlaka adli soruşturma açılacak veya ceza alacaklar diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“UEFA VE INTERPOL İLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR”

Savcılığın bir ‘bilgi havuzu’ oluşturduğunu dile getiren Gürlek, bu havuzda; TFF’nin ihbarlarının, CİMER’den gelen şikayetlerin, tanık beyanlarının ve MASAK raporlarının bulunduğunu söyledi. UEFA ve Interpol ile iş birliği yaptıklarını kaydeden Gürlek, “Bu bahis firmalarının çoğu yurt dışında. Bir iş birliğimiz var, çalışma yapıp bize liste gönderecekler” dedi.

“İLERLEYEN GÜNLERDE BİR OPERASYON DAHA YAPABİLİRİZ”

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 kişinin tutuklandığını anımsatan Gürlek, “İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz” vurgusu yaptı.

SOSYAL MEDYA VURGUSU

Yürütülen sürecin devam eden liglere ve futbol camiasına zarar vermesini istemediklerinin altını çizen Gürlek, “Sürecin olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Özellikle sosyal medyada yazılan olumsuz algılarla ilgili süreci takip ediyoruz, amacı tamamen süreci sulandırmak” diye devam etti.

“LEKELENMEME HAKKI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

“Kişinin lekelenmeme hakkı bizim için çok önemli” sözleriyle açıklamasına devam eden Gürlek, “Soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz, ucu kime uzanırsa uzansın. Lekelenmeme hakkını gündemde tutmak istiyorum. Olumsuz bir algı oluşmasın” ifadelerine yer verdi.

“3 SAVCI SADECE BU DOSYAYA BAKIYOR”

Gürlek, 3 savcının sadece bu soruşturma dosyası ile ilgilendiğini belirtti, “Başka hiçbir işe bakmıyorlar. Biz bu dosyaya önem veriyoruz” dedi.

“Bir spor yorumcusunun eşinin üzerinden bahis oynadığını tespit ettik”

Bir spor yorumcusunun, eşinin üzerinden bahis oynadığını tespit ettiklerini de söyleyen Başsavcı Gürlek, “Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Futbolun temizlenmesi lazım”

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Osman Sağlam ise soruşturmanın kapsamlı bir şekilde ilerlediğine işaret etti. “Türk futbolu büyük bir oluşum” diyen Sağlam, “Bu büyük oluşumun temizlenmesini, lekelenmeme hakkını koruyarak yapmamız lazım. Lekelenmeme hakkını gözeterek ama yapanın da yanına kar kalamayacak şekilde süreci yürütmek istiyoruz” vurgusu yaptı.

“Bilinen isimlerin de dahil olabileceği kapsamlı bir operasyon görebilirsiniz”

İlerleyen günlerde yeni bir operasyon gerçekleştirebileceklerinin de sinyalini veren Sağlam, “Bu bir operasyonla kapanacak bir olay değil. Ülkede gerçekten bilinen isimlerin de dahil olabileceği kapsamlı bir operasyon görme ihtimaliniz çok yüksek. Şu ana kadar itirafçı olarak kimse gelmedi. MASAK’ta bu operasyondan sonra hakemlere karşı bir farkındalık oluştu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz haftalarda 371 hakemin bahis sitelerinde hesabı olduğunu, 152 hakemin ise PFDK’ya sevk edildiğini duyurması kamuoyunda gündem yarattı.

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan ayından bu yana soruşturma yürütüldüğünü, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ise ihbar olarak değerlendirileceğini kaydetti.

İlerleyen günlerde Savcılık, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 18 kişinin ifadelerinin alınmak üzere Emniyet’e götürüldüğünü duyurdu.

Gözaltına alınan ve kamuoyunda "Alo Fatih" olarak tanınan eski Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılırken; 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu sabah adliyeye sevk edildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla, spor yazarı Umut Eken ise “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 11 hakem ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, dosyada mevcut delil durumu, MASAK analizleri ve para transferlerinin boyutu dikkate alınarak tutuklama kararı verdiğini aktardı.

Takip eden günlerde TFF, 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Yaşanan son gelişmelerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlayan bahis soruşturmasının genişleyebileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "TFF'nin bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmamış, sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapılmaktadır. Futbol, hakem ve oyuncuyla sınırlı olmayan büyük bir ekosistemdir. Elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişlemesi mümkündür" denildi.