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Akın Gürlek duyurdu: 81 ilde operasyon, 841 gözaltı

Akın Gürlek duyurdu: 81 ilde operasyon, 841 gözaltı

26.06.2026 09:27:00
Güncellenme:
ANKA
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Akın Gürlek duyurdu: 81 ilde operasyon, 841 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde eşzamanlı yapılan 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gürlek, pazartesi günü 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarının hızlı şekilde harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içinde bu sabah ülke genelinde eşzamanlı operasyonlar yapıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, 31 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik olarak ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 10 ilde 13 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Toplamda 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, söz konusu tablonun devletin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığı, yargı teşkilatının hızlı refleksi, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliği ve kurumlar arasındaki koordinasyonun göstergesi olduğunu kaydetti.

Gürlek, açıklamasında, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Organize suç örgütü #Akın Gürlek

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