Akın Gürlek'in evinin önündekilere gözaltı… İddia: Polislere 'evde mi' diye sormuşlar

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberindeki iddiaya göre, günün ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Sarıyer’deki evinin önüne gelen iki motosikletli, görevli polis memurlarına "Abi savcı gelecek mi" diye sordu.

İki şüpheli, ardından aynı motosikletle olay yerinden ayrıldı. Polis memurlarının haber vermesi üzerine iki kişi başka ilçede gözaltına alındı.

Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerden T.Ç., ifadesinde, "Kız arkadaşım başsavcının konutuna yakın bi yerde oturuyor. Bu sebeple evini biliyorum. Polislerle sohbet etmek için meraktan sordum" dedi.

Şüpheli, görevli polisleri görünce merak ettiğini ve kesinlikle sohbet etmek için Akın Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu iddia etti.