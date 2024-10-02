Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:24

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:24

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı. HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek getirildi. Peki, Akın Gürlek kimdir? Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

AKIN GÜRLEK ÖZEL HAYATI

Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.