Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:10

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:35

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Peki, Güneri Civaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Güneri Civaoğlu neden öldü?

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara’da doğdu. Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik hayatına 1960lı yıllarda başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

Strasbourg Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan Cıvaoğlu, ülkeye döndüğünde Tercüman Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği olarak çalıştı. Cıvaoğlu daha sonra Güneş Gazetesi’ni kurdu.

1986 ila 1996 yılları arasında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, 1996’dan beri Milliyet Gazetesi’nde köşe yazısı yazıyordu.

Cıvaoğlu, sunduğu “Şeffaf Oda” programı ile farklı sektörlerden isimleri konuk etmişti.

Çalıştığı gazeteler

1975-1982: Tercüman

1982-1986: Güneş

1986-1996: Sabah

1996-: Milliyet

Çalıştığı TV Kanallar

1991-1993: Show TV

1993-1996: atv

1996-2012: Kanal D

2012-2013: FOX

2013-2016: Tv8

2016- : CNN TÜRK

GÜNERİ CIVAOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Güneri Civaoğlu, 1969 yılında Canan hanım ile evlendi.

GÜNERİ CIVAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoğlu'nun ölüm haberini "Güneri ağabeyi kaybettik" sözleriyle duyurdu.

İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Cıvaoğlu'nun cenazesi, yarın toprağa verileceK.