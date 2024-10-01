Güneri Civaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Güneri Civaoğlu neden öldü?
Güneri Cıvaoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında gittiği restoranda düşerek başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Peki, Güneri Civaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Güneri Civaoğlu neden öldü?
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Peki, Güneri Civaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Güneri Civaoğlu neden öldü?
GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?
Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara’da doğdu. Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik hayatına 1960lı yıllarda başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.
Strasbourg Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan Cıvaoğlu, ülkeye döndüğünde Tercüman Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği olarak çalıştı. Cıvaoğlu daha sonra Güneş Gazetesi’ni kurdu.
1986 ila 1996 yılları arasında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, 1996’dan beri Milliyet Gazetesi’nde köşe yazısı yazıyordu.
Cıvaoğlu, sunduğu “Şeffaf Oda” programı ile farklı sektörlerden isimleri konuk etmişti.
Çalıştığı gazeteler
1975-1982: Tercüman
1982-1986: Güneş
1986-1996: Sabah
1996-: Milliyet
Çalıştığı TV Kanallar
1991-1993: Show TV
1993-1996: atv
1996-2012: Kanal D
2012-2013: FOX
2013-2016: Tv8
2016- : CNN TÜRK
GÜNERİ CIVAOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI
Güneri Civaoğlu, 1969 yılında Canan hanım ile evlendi.
GÜNERİ CIVAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoğlu'nun ölüm haberini "Güneri ağabeyi kaybettik" sözleriyle duyurdu.
İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Cıvaoğlu'nun cenazesi, yarın toprağa verileceK.
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