Akın Gürlek Meclis'i işaret etti: Tapuda avukat zorunluluğu dönemi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosu’nun iftar programına katıldı.

Programda konuşan Gürlek, baro yönetiminin talepleri doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışma başlattıklarını söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde savunmanın güçlendirilmesine yönelik temel hedeflerin belirlendiğini belirten Gürlek, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını ifade etti.

"TAPUDA AVUKAT SORUMLULUĞU GETİRECEĞİZ"

“Bu hedeflerden bazıları, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. 12. Yargı Paketi’nde talimat da verdik, şu an yasal düzenleme de yapılacak" diyen Gürlek, şunları kaydetti:

"Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. Bu konuda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze ve Özel Kalem Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. Yargı Paketi’nde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz."