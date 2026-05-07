Akın Gürlek’ten dikkat çeken açıklamalar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber’de Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

Gürlek, faili meçhul cinayetlerden yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasından Antalya Büyükşehir Belediyesi dosyasına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Gürlek’in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

*Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurduk, başkanlık mahkemelerden 638 dosya aldı. Bu birimi kurma amacımız toplumda oluşan hassasiyeti dikkate almamızdır. Faili meçhul cinayetleri çözmekte kararlıyız.

*(Gülistan Doku cinayeti) Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence Umut Altaş bu olayın en yakın görgü tanığı. Gülistan Doku dosyası çözülecek, ucu kime dokunursa dokunsun.

*Yasa dışı bahis, gençliğin en büyük problemi. Yasa dışı bahisle mücadele etmemiz gerekiyor. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor, siteleri kapatma kararı aldığımızda hemen yeni site kuruluyorlar.

*Maalesef uyuşturucu kullanma yaşı düştü. Bununla ilgili olarak özellikle bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapacağız.

Burada mutlaka silsileyi yakalamanız gerekiyor. Bu alınan kişiler toplumda ünlü olarak tabir edilen, sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen kişiler. Bunlara gençlerin özenmemesini istiyoruz. Burada bunlar kullanıcı ama mutlaka kullanıcının temin ettiği birisi var. Bir dağıtıcı var, ana dağıtıcı var. Daha sonra bunu ülkeye getiren var. Yani bunların silsile haline olabilmesi için sizin mutlaka bir yere gitmeniz gerekiyor.

Benim başsavcılığım döneminde İstanbul’daki kokain haritasını çözdük. Uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarında taviz yok.

*(İBB davası) Etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok. Beyanını geri çeken kimse yok. Adem Soytekin beyanlarını tekrar etti. Aynı ifadeleri verdi. Etkin pişmanlıkta bulunan kişi yani beyanından vazgeçilebilir, bu da olabilir. Ama şu ana kadar böyle bir şey yok. Bizim yargılama süreciyle ilgili bir şey söylemeye hakkımız yok.

Dosyada maddi deliller var, MASAK raporları var, tanık beyanları var. Burada örgütün nihai amacı Cumhurbaşkanlığına giden yolda havuz oluşturmak ve partiyi dizayn etmek. Kurultayda para dağıtıldığına ilişkin tanık beyanları var. Mahkeme sürecine ne biz ne başkası karışamaz, kurumlarımızın yıpratılmamasını istiyoruz.

*Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek 'etkin pişmanlık' kapsamında beyan verdi.

Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı.

Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci.

*Bugün Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsacılığı tarafından beyanları alındı. Ama ne beyan verdiğini bilmiyoruz.

*Özgür Özel’le çok karşılıklı davamız var, çoğunu kazandım. Özgür Özel’in ne söylediği beni ilgilendirmiyor.

*15-18 yaş aralığı cezalarını kesinlikle artıracağız. Çocuk suçlularla ilgili bazı cezalar yetişkinlerle aynı olacak.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili suç artış oranları fazla. Bunlarla ilgili 12. yargı paketinde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz, Meclis'imize gönderdik, sayın milletvekillerimizin takdirinde. Özellikle bizim sistemimizde çocuk kavramı, suça sürüklenen çocuk kavramı 12 ve 18 yaş aralığında. Bizde ikili bir sistem var. 12-15 yaş, 15-18 yaş özellikle çocuklara verilen cezaların toplumda cezasızlık algısı oluşturduğunu kanaat getirdik. Bu konuda cezaların bazı suçlarda adam öldürme, dolandırıcılık, ırza karşı suçlar, uyuşturucu, ticareti gibi suçlarda arttırılmasına ilişkin bir teklif hazırladık.

Cezaevinde yattıkları bir gün, iki gün sayılıyor. İnfaz sisteminin de tamamen değiştirilmesi, tamamen yetişkinlerle eşit olması konusunda bazı suçlarda bir düzenleme yaptık. Tabi burada Sayın Milletvekillerimizin takdirine gönderdik.

