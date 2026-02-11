Akın Gürlek yemin edecek: CHP milletvekilleri TBMM'ye çağrıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek Adalet Bakanlığı’na, Erzurum Valliliği görevini yürüten Mehmet Çiftci ise İçişleri Bakanlığı’na atandı.
Gürlek ve Çiftçi, bugün saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevlerine başlayacak.
PROTESTO HAZIRLIĞI
Atama kararının ardından CHP milletvekili grubuna, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla gönderilen mesajda, tüm milletvekillerinden saat 14.00'te eksiksiz ve mazeretsiz olarak Genel Kurul'da bulunmaları istendi.
CHP’nin Gürlek’in yeminini Genel Kurul’da protesto hazırlığında olduğu öğrenildi.
ADA, ADALET BAKANLIĞI’NA GİDİYOR
Öte yandan Aile Dayanışma Ağı’nın (ADA) her hafta saat 11.00’de Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdiği buluşmaların 25’incisini, bu cuma günü Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde yapacağı öğrenildi. 19 Mart süreci mağdurları, Gürlek’in görevinin ilk günlerinde seslerini Bakanlık önünden yükseltecek.
Buluşmaya, CHP lideri Özgür Özel'in de katılması bekleniyor.