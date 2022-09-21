Akın: Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

21 Eylül 2022 Çarşamba, 14:40

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe genelinde süren çalımları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, ilk olarak yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu ile önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Sanayi Çarşısı projesi alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ardından Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokakta yürütülen üstyapı çalışmalarını incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın çalışmaların son durumu hakkında Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol’dan ve ekiplerden bilgi aldı.

GÖRDES BELEDİYE BAŞKANI AKYOL MİSAFİR OLDU

Başkan Çetin Akın ayrıca Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’u misafir etti. Başkan Çetin Akın, Turgutlu’da hayata geçirilen, tamamlanan ve sona yaklaşılan proje alanlarını Başkan Muhammet Akyol ile birlikte ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu. Başkan Çetin Akın ve Başkan Muhammet Akyol ayrıca Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda (TUTSO) sahnelenen, Kurtuluş Savaşı’nın sembol isimlerinden biri olan Gördesli Makbule’nin hayatının konu edildiği “Asker Makbule” tiyatro oyununu birlikte izledi.

“TÜM İMKANLARIMIZ VE GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu ile yakın zamanda temelini atacağımız Sanayi Çarşısı projemizdeki çalışmaların son durumunu, Ergenekon Mahallemiz için söz verdiğimiz İsmailcik Deresi Sokak'ta yürütülen üst yapı çalışmalarını incelemelerde bulunduk. Turgutlu’muza değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye, tüm imkanlarımız ve gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gördes Belediye Başkanımız Muhammet Akyol'u Turgutlu'muzda misafir ederek Kentimizde hayata geçirdiğimiz ve yapımında sona gelinen projelerimizi ziyaret ederek başkanımızı bilgilendirdik. Ardından Kurtuluş Savaşının sembol isimlerinden Gördesli Makbule'nin konu edildiği ‘Asker Makbule’ tiyatro oyununu Turgutlulu ve Gördesli hemşehrilerimizle büyük bir keyifle izledik” dedi.