Akıncı'nın Türkiye'ye girişi yasaklandı' iddiasına İçişleri'nden yanıt

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mustafa Akıncı’ya Türkiye’ye giriş yasağı getirilip getirilmediğini ilişkin soruya “Yalandır, nokta” diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:59
Akıncı'nın Türkiye'ye girişi yasaklandı' iddiasına İçişleri'nden yanıt
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Türkiye’nin politikalarını eleştiren ve aralarında eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu 42 kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, iddiaya ilişkin tweeti, 'Bu bir yalandır. Nokta' yanıtını verdi.


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