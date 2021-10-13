Akıncı'nın Türkiye'ye girişi yasaklandı' iddiasına İçişleri'nden yanıt
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mustafa Akıncı’ya Türkiye’ye giriş yasağı getirilip getirilmediğini ilişkin soruya “Yalandır, nokta” diye yanıt verdi.
Türkiye’nin politikalarını eleştiren ve aralarında eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu 42 kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, iddiaya ilişkin tweeti, 'Bu bir yalandır. Nokta' yanıtını verdi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- DSÖ’den kritik açıklama
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!