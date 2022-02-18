Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı Tarkan'ı hedef aldı, FETÖ iletileri ortaya saçıldı

18 Şubat 2022 Cuma, 02:37

Gerici Akit gazetesinin Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, 'Geççek' adlı şarkısını yayınlayan Tarkan'ı FETÖ ile ilişkilendirdi.

Onaylı sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek adlı şarkısıyla ilgili bir paylaşım yapan ve şarkının FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'da yazıldığını ileri süren Hacı Yakışıklı'ya tepki yağdı.

Yakışıklı'nın "Pensilvanya'dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur!" iletisine kısa sürede bin 600'ün üstünde yorum yapıldı.

Yakışıklı'nın iletisine bir takipçisi "Biraz yaratıcı olun, baydınız artık. Plaket almış vermiş bakanlar var adam utanmadan başkalarına laf ediyor: İktidara 2 çift lafı yok. Çaresizlik... Ellerinde başka argüman kalmamış, yazık" sözleriyle tepki gösterdi.

Ancak yurttaşlar yazılı tepkiyle kalmadı ve Akit gazetesinin Ankara temsilcisi olan Hacı Yakışıklı'nın geçmişte FETÖ ve lideriyle ilgili yazdıklarının ekran görüntülerini paylaştı.

Yakışıklı'nın geçmişte FETÖ elebeşına yönelik "Eskiden muhterem hocaefendi derdiniz. Ne oldu da Gülen oldu? Siz anladınız da işinize gelmiyor" yazdığı iletisinin ekran görüntüsü kısa sürede Twitter'ın en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

Yakışıklı'nın Tarkan'ı hedef aldığı ve Geççek şarkısının Pensilvanya'da yazdırıldığını ileri sürdüğü iletisinin ardından, geçmişte FETÖ'ye ilgi ve övgü niteliği taşıyan tüm paylaşımları ortaya saçıldı.

Paylaşımlarının ekran görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine iftiraya uğradığını yazdığı bir ileti daha gönderen Hacı Yakışıklı'nın Gülen'den "Muhterem Hocaefendi" diye söz ettiği iletisini silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşımlardan bazıları



Hacı Yakışıklı, FETÖ iletilerinin ekran görüntülerinin Twitter'da gündem olması üzerine, "En iyi bildikleri iş! Operasyon yükleniyor..! Biat ettikleri efendilerinin ve maşalarının sözde öcünü almak için en iyi bildikleri işi yapmaya devam ediyorlar! Bağlamından kopar, iftira at, seyret! Artık çamur atmıyorlar, bizatihi çamur olmuşlar! Pensilvanya uşakları!" yazdı.

"DÜŞ YAKAMIZDAN" DEDİ

Tarkan’ın son şarkısı Geççek'teki yorum ve sözleri gündem oldu. Sosyal medyada şarkının dolaylı olarak politik mesaj verdiği iddia edildi. Tarkan dijital korsanlıkla aynı anda bütün bilgisayarlara ve kentlerdeki dev ekranlara bağlanıyor, “Düş yakamızdan” ifadesini kullanıyor.









