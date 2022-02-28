Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 43 ACT 014 plakalı otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda karşı yönden gelen 33 KR 401 plakalı aracın üstünden geçerek kayalıklara devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin bulunduğu otobüsteki 22 kişi, ambulanslarla ve özel araçlarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan 22 kişiden 1'i hayatını kaybederken, durumu ağır olan 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Mersin-Antalya karayolu tek taraflı uzun süre trafiğe kapandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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