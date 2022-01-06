Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında işçiler ayağa kalktı

06 Ocak 2022 Perşembe, 16:19

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler, dün gece yaptıkları eylemde, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesini istedi. İşçiler, “Yönetim istifa” sloganı atarak yürüyüş yaptı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın paylaştığı vidolarda, yürüyüşe çok sayıda işçinin katıldığı görüldü.

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş, işçilerin yemek ve barında koşullarını gösteren bazı fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Dev Yapı-İş’in paylaşımında, “Akkuyu şantiyesine yakın Silifke’de, tabelasında ‘işçi sendikası’ yazan patron iş birlikçisi kurumların misafirhaneleri ekstra ranzalar konularak işçi kampına çevrilmiş durumda. Banyolar kullanılmayacak kadar kötü, yemekhaneler hijyenik değil, yemekler hijyenik ve besleyici değil” denildi.

“AKDENİZ’İMİZİN EN BÜYÜK BELASI”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali’ni “Akdeniz’imizin en büyük belası” diye tanımlayarak, “İş güvenliği yok, sağlıklı çalışma ortamı yok. Yemekten tutun iş güvenliğine kadar, koronavirüs tedbirlerine kadar... Her gün onlarca işçimizin koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ama hiç kimse işçiyi düşünmüyor. Bunun takipçisiyiz, hesabını sorarız. Ya insan onuruna yakışır şartları hazırlayın ya da Akkuyu’yu kapatın” dedi.