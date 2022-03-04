Akkuyu'da işçi servisi kazası: 13 işçi yaralandı
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan servis aracı devrildi, 13 işçi yaralandı. Son bir ay içinde Akkuyu’da, servis araçlarının karıştığı trafik kazası sayısı üçe yükseldi.
Dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Gülnar'ın Sipahali Mahallesi'nden aldığı işçileri Akkuyu Nükleer Santral alanına götüren servis aracı, Büyükeceli Mahallesi'nde viraja girdiği sırada devrildi.
Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, çevrede bulunan vatandaşlar ve kazadan kurtulan diğer işçi arkadaşları tarafından yapıldı. Kazanın haber alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi ulaştı. Yaralanan 13 işçi Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"GÜVENLİK KURALLARININ İHLALİNE DAİR BULGULARIN SAPTANMASI HALİNDE.."
Akkuyu Nükler A.Ş, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıklandı. Kazanın, servis aracında yaşanan fren sistemi arızası nedeniyle yaşandığının belirtildiği açıklamada; “Yapılacak incelemenin sonunda, servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, Akkuyu Nükleer A.Ş., ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır. Akkuyu NGS projesinde, güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Akkuyu Nükleer A.Ş., projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uymalarını talep etmektedir. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son bir ayda üç işçi servisi kazası yaşandı. Şubat ayı içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri işçi iki kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda işçi yaralanmıştı.
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