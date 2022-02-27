İşçi servisi otomobilin üstüne devrildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, park halindeki 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
15 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3'ü ağır 15 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
İlgili Haberler
- Bursa'da 7 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
- Akkuyu'da iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
- Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Rus tenisçi Rublev, Dubai Açık'ta şampiyon oldu
- Christian Eriksen geri döndü!
- Depremzedelerden ‘faizsiz kredi’ çağrısı
- Son şans dönüşüm
- Güreş Federasyonu Başkanından birlik mesajı
- Adana Demirspor, Malatyaspor'a hazırlanıyor
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'