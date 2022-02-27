İşçi servisi otomobilin üstüne devrildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

AA
27 Şubat 2022 Pazar, 20:29
İşçi servisi otomobilin üstüne devrildi
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Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, park halindeki 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

15 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3'ü ağır 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


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