Akkuyu’da seçim propagandası

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

AKP iktidarının hedefi 14 Mayıs öncesi santralı açmaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Proje tam anlamıyla tamamlanmamasına karşın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve projenin yüzde 51 hissesinin ait olduğu Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans katılımıyla tören yapılacak. Bununla birlikte inşaatı devam eden santral “nükleer tesis” statüsünü kazanacak.

Tesis tam aktif hale gelmeden ve inşaat devam ederken yakıt getirilmesinin seçim propagandası olduğunu belirten uzmanlar tepki gösterdi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ve Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Erkan Demir Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

'SEÇİM YATIRIMI'

İnşaat devam ederken yakıt gelmesinin mantıklı olmadığını söyleyen Ulutaş, “Yakıtın bir seçim propagandasın parçası olarak geldiğini söyleyebiliriz. Tesis çalışmıyorken yakıtın gelmesinin herhangi bir teknik mantığı ve açıklaması yok. Siyasi iktidar böylesine bir riski seçim yatırımı olarak alıyor” dedi. En büyük problemin denetimsizlik olduğunu belirten Ulutaş; şu ifadeleri kullandı, “Süreç boyunca devletin denetimle görevli olan Nükleer Düzenleme kurumu sessizdi. Santralın temellerinde çatlak çıktı, soruna yüklenici Rus firma yanıt verdi. Deprem sonrasında ‘Santralda hasar var mı’ diye sorduğumuzda da yüklenici firmadan yanıt aldık. Böylesine riskli projede ciddi denetim sorunu olduğu aşikar. Güvenlik yabancı şirketin deneyim ve dikkatine kalıyor. Bu da büyük risk.”

'AKIL KABUL ETMEZ'

Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Erkan Demir ise Türkiye’nin nükleer santralle ilgili deneyimi olmadığına vurgu yaptı. Sürecin uluslararası bir şirketin tekeline bırakıldığını söyleyen Demir, “Birileri buradan kâr edecek diye Türkiye’nin geleceği riske atılıyor. Oldubittiye getirmek zihniyetiyle, yaptık çalıştıracağız zihniyetiyle yarına bir enkaz bırakmak ciddi bir sorun. Aklın ve bilimin kabul etmeyeceği bir durum” diye konuştu.

