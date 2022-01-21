AKM’den elinizi çekin

21 Ocak 2022 Cuma, 07:17

İzmir’de 40 yıldır kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi’ne ait Atatürk Kültür Merkezi’nin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne beş yıllığına tahsis edilmesine İzmir Tiyatroları Derneği, eylem yaparak tepki gösterecek.

28 Ocak’ta yapılacak eyleme herkesi davet eden İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı Özgür Başkaya, “Kentin sanatının ve kültürünün tahsisine asla izin vermemeliyiz. İzmirlileri, kültür, sanat ve demokrasi güçleriyle birlikte AKM önünde olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” dedi. 30 Ekim depreminden etkilenen Konak’taki İzmir Emniyet Müdürlüğü 300 personeliyle birlikte taşınmak için Ege Üniversitesi’ne ait Atatürk Kültür Merkezi’ne beş yıllığına talip oldu. Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı, iki kurum arasında protokol imzalandı. Emniyet müdürlüğüne AKM’nin tahsis edilmesi kentte tartışmalara neden oldu.

EYLEME DAVET

Tahsisin kentte sanata ve kültüre zarar vereceğini belirten İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı Özgür Başkaya, sanatçıları ve vatandaşları karara tepki göstermek için harekete geçmeye çağırdı. Başkaya, 28 Ocak Cuma AKM önünde açıklama yapacaklarını belirterek “Tüm İzmirlileri, destek olmaya davet ediyorum, Birçok sanatçının da katılacağı açıklamada, ‘Rektör duy bizi, AKP, AKM’den elini çek’ diyeceğiz. Bu karardan acilen vazgeçilmeli” diye konuştu.

Berna Laçin: “Ve İzmirli biraz sesin gelsin, koca AKM gitti! Emniyet binası oluyor. Ve tüm ülkede sahne yapacaklara sesleniyorum, dev salonlar tiyatro için uygun yerler değil. Elbette o da olmalı her şehirde 1 tane ama! Ama kongre merkezi gibi tiyatro salonu olmaz. 300-500 kişi olur tiyatro salonu. Aksi halde izleyiciden kopuyor oyunlar. Bu arada AKM, iktidarın yetki alanında belediye ile ilgisi yok Emniyet’e verilmesinin.”

İzmir Milletvekili Bedri Serter: “Buralarda biz senelerce kültürün can damarlarını dinledik, büyük tiyatrolar, büyük kongreler izledik. Burası sadece Emniyet teşkilatına verilebilecek bir yer değildir. Sayın Vali Yavuz Selim Köşger sizden talebim şudur ki zamanınız geldiğinde sizler de emekli olacaksınız ya da başka bir şehre gideceksiniz. Bugüne kadar gelen valiler eser bıraktılar, eserleri yok etmediler. Lütfen İzmir’e eser bırakarak gitmenizi naçizane tavsiye ediyorum.”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: “Polisimizin ihtiyacı olan bir bina için kolaylıkla başka bir çözüm bulunabilecekken İzmir’in çok önemli bir milli servetinin bu amaçla polis merkezine dönüştürülmesinin altında art niyet ararım. İçişleri Bakanlığı’nın polislerimiz için en uygun binayı bulması veya inşa etmesi için destek sağlanabilir. Atıl olarak duran Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi kullanılabilir. AKM’ye dokunmadan şanlı polisimize uygun başka bir binanın bulunması temennisiyle İçişleri Bakanı Soylu’ya çağrı yapıyorum. Bu karardan derhal vazgeçilmelidir.”