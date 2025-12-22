AKOM açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 11-13 derece aralığında mevsim normallerini civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle: