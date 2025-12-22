Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 14:46:00
Haber Merkezi
AKOM açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da hafta boyunca havada çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 11-13 derece aralığında mevsim normallerini civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

  • Salı: Parçalı ve çok bulutlu
  • Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu
  • Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Cuma: Parçalı bulutlu
  • Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

