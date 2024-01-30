AKOM açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı artacak mı?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:38

İstanbul'da günlerdir soğuk ve yağışlı hava iki gündür etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı kenti etkisi altına alırken, il genelinde sağanak ve karla karışık yağmur geçişleri görüldü.

Kar, Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindek Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçeleri etkisi altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dün yapılan açıklamada da, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

GECE YARISI ŞEHRİ TERK EDECEK

AKOM, İstanbul için yeni hava tahminini ise bugün sosyal medyadan duyurdu.

AKOM'un değerlendirmelerine göre, iki gündür devam eden soğuk ve yağışlı havanın bu gece saatlerinden itibaren şehri terk etmesi bekleniyor.



