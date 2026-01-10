AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı: Pazartesi gününe dikkat çekildi

Cumartesi günü (bugün) lodos yönünden esen rüzgarın hızının 40-75 km/sa aralığında olması, zaman zaman ise 60-90 km/sa kuvvetinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Yetkililer; ağaç devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

PAZARTESİ GÜNÜ KAR GELİYOR

Pazar günü karla karışık yağmurla düşüşe geçecek olan sıcaklıklar, yeni haftanın ilk gününde yerini kara bırakacak.

Pazartesi: Şehir genelinde karlı bir hava bekleniyor. AKOM verilerine göre yerde 5-15 cm arasında kar örtüsü oluşabilir.

Sıcaklıkların Pazartesi günü 0°C'ye kadar düşmesi beklenirken, Salı gününden itibaren yağışın kesileceği ve havanın açacağı tahmin ediliyor.