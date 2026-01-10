Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı: Pazartesi gününe dikkat çekildi

AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı: Pazartesi gününe dikkat çekildi

10.01.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı: Pazartesi gününe dikkat çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 Ocak Cumartesi günü (bugün) itibarıyla hava durumu raporunu güncelledi. Rapora göre İstanbulluları önce fırtınalı bir hafta sonu, ardından karlı bir hafta başlangıcı bekliyor.

Cumartesi günü (bugün) lodos yönünden esen rüzgarın hızının 40-75 km/sa aralığında olması, zaman zaman ise 60-90 km/sa kuvvetinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Yetkililer; ağaç devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Image

PAZARTESİ GÜNÜ KAR GELİYOR

Pazar günü karla karışık yağmurla düşüşe geçecek olan sıcaklıklar, yeni haftanın ilk gününde yerini kara bırakacak.

Pazartesi: Şehir genelinde karlı bir hava bekleniyor. AKOM verilerine göre yerde 5-15 cm arasında kar örtüsü oluşabilir.

Sıcaklıkların Pazartesi günü 0°C'ye kadar düşmesi beklenirken, Salı gününden itibaren yağışın kesileceği ve havanın açacağı tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #Fırtına #akom