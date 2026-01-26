AKOM'dan İstanbul'a 'sağanak yağmur' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın ilk raporunda İstanbullulara "soğuk hava molası"nın uzadığını duyurdu.
26 Ocak Pazartesi (bugün) itibarıyla hava sıcaklığının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar çıkması beklenirken, önümüzdeki günlerde ciddi bir sıcaklık düşüşü öngörülmüyor.
YAĞMUR ŞEHRİ TERK ETMİYOR
Hava ılık seyretse de şemsiyelere ihtiyaç duyulacak.
AKOM verilerine göre; gökyüzü hafta boyunca genellikle parçalı bulutlu olacak ancak yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek.
Özellikle hafta sonuna doğru yağışların etkisini artırması bekleniyor.