Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul'a 'sağanak yağmur' uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a 'sağanak yağmur' uyarısı

26.01.2026 10:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan İstanbul'a 'sağanak yağmur' uyarısı

AKOM, bugün yayımladığı hava tahmin raporunda İstanbul için ciddi soğuk beklenmediğini ancak sağanak yağışların devam edeceğini duyurdu. Özellikle hafta sonuna doğru yağışların etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın ilk raporunda İstanbullulara "soğuk hava molası"nın uzadığını duyurdu.

26 Ocak Pazartesi (bugün) itibarıyla hava sıcaklığının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar çıkması beklenirken, önümüzdeki günlerde ciddi bir sıcaklık düşüşü öngörülmüyor.

YAĞMUR ŞEHRİ TERK ETMİYOR

Hava ılık seyretse de şemsiyelere ihtiyaç duyulacak.

AKOM verilerine göre; gökyüzü hafta boyunca genellikle parçalı bulutlu olacak ancak yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek.

Özellikle hafta sonuna doğru yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Image

İlgili Konular: #akom #sağanak yağış