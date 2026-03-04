Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yağmur beklenmiyor ancak soğuk hava sürüyor

4.03.2026 09:48:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Mart Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara 'dikkat' notu ile yeni bir uyarı yayımladı. Uyarıya göre haftalardır süren yağışlı hava sona eriyor ancak akşam saatlerinde soğuk havanın üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un paylaştığı hava durumu notuna göre; İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor.

Üstelik yayınlanan 7 günlük tahmin raporunda önümüzdeki Salı gününe kadar hiçbir şekilde yağış öngörülmüyor. Rüzgarın poyrazdan oldukça hafif (2-12 km/s) esmesiyle birlikte şehir nefes alacak.

Image

GÜNDÜZ BAHAR, GECE KIŞ YAŞANACAK

AKOM, gündüzleri 12-14°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların rehavetine kapılmamak konusunda da vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda, sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 5°C'lerin altına, yani kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

