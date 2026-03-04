AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yağmur beklenmiyor ancak soğuk hava sürüyor

AKOM'un paylaştığı hava durumu notuna göre; İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor.

Üstelik yayınlanan 7 günlük tahmin raporunda önümüzdeki Salı gününe kadar hiçbir şekilde yağış öngörülmüyor. Rüzgarın poyrazdan oldukça hafif (2-12 km/s) esmesiyle birlikte şehir nefes alacak.

GÜNDÜZ BAHAR, GECE KIŞ YAŞANACAK

AKOM, gündüzleri 12-14°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların rehavetine kapılmamak konusunda da vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda, sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 5°C'lerin altına, yani kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.