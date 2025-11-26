AKOM'dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağış için tarih verildi

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava durumuna ilişkin sabah saatlerinde bir açıklama yayımladı.

"Dikkat" başlığı ile yayımlanan açıklamada, İstanbul'da cumartesi itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı aktarıldı.

Sıcaklıkların düşeceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu (Cumartesi) itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hâlihazırda 20°C'ler civarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların 15°C'ler civarına gerileyeceği öngörülüyor"

AKOM ayrıca kent geneli için haftalık hava tahmin raporuna da açıklamasında yer verdi.