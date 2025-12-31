AKOM'dan karla karışık yağmur, kar ve gizli buzlanma uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü itibarıyla kuzeyli yönlerden esen sert rüzgarlar (30-60 km/s) şehri etkisi altına aldı. Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde 6°C civarına yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1°C’ye kadar gerileyecek. Kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere aralıklara karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

GİZLİ BUZLANMA TEHLİKESİ

AKOM raporunda, özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği vurgulandı. Sürücüleri özellikle gizli buzlanmaya karşı uyardı. Soğuk hava akımının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tahminlere göre önümüzdeki 5 gün sıcaklık durumu şöyle olacak:

1 Ocak Perşembe: En düşük -1°C, en yüksek 3°C (Yağışlı)

2 Ocak Cuma: En düşük 1°C, en yüksek 8°C

3 Ocak Cumartesi: Sıcaklık 14°C'ye çıksa da sert rüzgar etkili olacak.

4-5 Ocak: Sıcaklıklar 10-16°C civarında seyredecek.

AKOM yetkilileri, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Ocak tarihine kadar (3-6 Ocak hariç) mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.