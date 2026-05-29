AKOM'dan uyarı: İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 29 Mayıs 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, gün içinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

AKOM’un değerlendirmesinde, bölgede çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı, aralıklarla sağanak yağış görüleceği ve sıcaklıkların 24-28 derece aralığında, yaz değerlerine yakın seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde yağış etkili olurken, öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Akşam ve gece saatlerinde ise bulutluluk devam edecek.

Gün içinde sıcaklık sabah 18 derece, öğle saatlerinde 23 derece, akşam 20 derece ve gece 19 derece civarında seyredecek. Nem oranının yüzde 50 ile 90 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette (5-20 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Yağış miktarının 1 ila 3 kilogram/metrekare arasında olacağı öngörülürken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak açıklandı.

HAFTA ORTASINDA YAĞIŞ VAR

Haftalık tahmine göre cumartesi günü parçalı ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu hava etkili olacak ve bu günlerde yağış beklenmiyor. Salı günü ise İstanbul’da aralıklı yerel yağmur geçişleri görülecek.

Çarşamba günü havanın yeniden parçalı ve az bulutlu, perşembe günü ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hafta boyunca 23 ile 29 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.