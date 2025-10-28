AKOM İstanbul için tarih verdi: Yağışlar bitiyor, pastırma sıcakları geliyor

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar çevresinde görülen gök gürültülü yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şişli’deki Kınalı Keklik Sokak’ta rögar taşması sonucu sokak sular altında kaldı. Benzer bir manzara Sarıyer Ayazağa’da da yaşandı.

Yağış nedeniyle bir sokak suyla doldu, bazı araçlar su içinde kaldı. Şimşeklerin sık sık çakması, İstanbul’un birçok noktasında gecenin aydınlanmasına neden oldu.

AKOM: YAĞIŞLAR İSTANBUL’U TERK EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini duyurdu. Hafta ortasından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıkları 22-24°C seviyelerine ulaşacak. Bu durum, sonbaharın ortasında kısa süreli bir “pastırma yazı” yaşanacağı anlamına geliyor.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”

PASTIRMA YAZI NEDİR, NE KADAR SÜRER?

Pastırma yazı, sonbaharın son günlerinde hava sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle ortaya çıkan geçici sıcak dönem olarak bilinir. Genellikle ekim ayının sonlarından kasım ortasına kadar süren bu dönem, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve serin havayla karakterizedir.

Bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyreder, yağışlar azalır ve gökyüzü genellikle açık olur. Halk arasında “pastırma sıcakları” olarak anılan bu günler, adını pastırma yapımına uygun hava koşullarından alır.

Eskiden kasaplar, bu dönemdeki ılık ve kuru havadan yararlanarak pastırma kuruturlardı. Bu nedenle bu sıcak dönem, “pastırma yazı” adıyla anılmaya başladı.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR?

Türkiye’de pastırma sıcakları, çoğunlukla Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ikinci haftası arasında görülür. Bu süreç her yıl aynı tarihlerde yaşanmaz; bazen birkaç gün, bazen bir hafta kadar sürer, hatta bazı yıllar hiç görülmeyebilir.

Meteoroloji uzmanlarına göre, bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 20°C’nin üzerine çıkabilir, geceleri ise 5-10°C civarına kadar düşer. Bu nedenle, gündüzleri bahar havası, geceleri ise ayaz etkisi hissedilir.