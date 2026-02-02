AKOM saat verdi: İstanbul'da bugün kar bekleniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar kaydedildi.

Dün akşamdan bu yana yapılan ölçümlere göre, şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 11 ila 21 kilogram aralığında yağış düştü. Barajlardaki doluluk oranı ise 1 Ocak’ta yüzde 18 seviyelerindeyken bugün yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artırması bekleniyor.

SİLİVRİ, ÇATALCA, ARNAVUTKÖY, BÜYÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR GİBİ BATI İLÇELERİNDE KAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2–4 derece daha azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu düşüşle birlikte; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi İstanbul’un batı yakasında kalan bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Soğuk havanın salı sabahına kadar süreceği, çarşamba gününden itibaren ise bahar değerlerine (15 derece) döneceği belirtiliyor.

İBB 45 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul genelinde toplam 45 olay bildirimi yapıldı. İBB ekipleri tarafından müdahale edilen olaylar;

17 ağaç devrilmesi ve dal kırılması,

22 tehlike arz eden parça (tabela, reklam panosu vb.),

2 çatı uçması ve 2 direk devrilmesi,

2 istinat duvarı çökmesi ve toprak kayması oldu.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Yetkililer, salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.