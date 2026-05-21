AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da yağışlar etkisini artıracak

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; il genelinde gün boyu 19°C civarında seyreden sıcaklıklara eşlik eden yerel sağanak yağışlar, gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini ciddi şekilde artıracak.

Bu kuvvetli yağışların Cuma günü öğle saatlerine kadar yer yer şiddetli şekilde devam etmesi öngörülüyor.

HAFTA SONU KARARSIZ

Cuma günü (5-15 kg) etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışın ardından, Cumartesi günü (23°C) yağış beklenmiyor.

Ancak Pazar günü sıcaklık 19°C'ye gerilerken, gök gürültülü sağanak yağmurlar (3-7 kg) kente geri dönecek.