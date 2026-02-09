Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM tarih verdi: İstanbul'a bahar havası geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a bahar havası geliyor

9.02.2026 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM tarih verdi: İstanbul'a bahar havası geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Şubat Pazartesi (bugün) raporunda İstanbullulara sıcaklık artışı müjdesi verdi. Hafta sonuna kadar şehirde adeta mevsim değişikliği yaşanacak.

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; hafta ortasına (Çarşamba) kadar 7-10 derece bandında, mevsim normallerinin altında seyredecek olan sıcaklıklar, Perşembe gününden itibaren yükselişe geçecek.

Hafta sonuna doğru termometrelerin 15-17 dereceleri görmesi ve bahar değerlerine ulaşması bekleniyor.

HAFTANIN İLK YARISI SOĞUK VE YAĞIŞLI

Isınma öncesinde İstanbulluları serin günler bekliyor:

Pazartesi ve Salı: Hava çok bulutlu ve yerel yağmurlu. Sıcaklıklar 4-10 derece arasında.

Çarşamba: Yağış mola veriyor, ancak hava hala serin (8°C).

Image

İlgili Konular: #Bahar #akom