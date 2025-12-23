Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.12.2025 12:04:00
Haber Merkezi
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 'kar yağışı' değerlerine gerileyecek

AKOM'un uyarısına göre, İstanbul'da sıcaklık yeni hafta başında 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyecek. Pazartesi günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

  • Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
  • Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
  • Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
  • Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

