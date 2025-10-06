AKOM uyardı: Bu gece İstanbul’da başlıyor

İstanbul yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son raporuna göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi ile birlikte sıcaklıklar 6 ila 8 derece birden düşecek. Yağışların gece yarısından itibaren batı ilçelerinde başlayarak sabah saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

“YER YER KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR”

AKOM’un değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden (03.00–06.00) itibaren Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlayacak yağışların, sabahın ilerleyen saatlerinde Avrupa Yakası genelinde kuvvetleneceği öngörülüyor.

Gün boyunca (17.00’ye kadar) il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış (20-50 kg/m²) bekleniyor. AKOM, ani yağışların etkisiyle su baskınları, yollarda göllenme ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

“ÜÇ GÜN SÜRECEK: LODOS VE SAĞANAK ETKİSİ”

AKOM verilerine göre, güneyden gelen ılık ve nemli hava ile Balkanlar’dan gelen soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucu oluşan alçak basınç sistemi, İstanbul ve çevresinde 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Bu süreçte; kuvvetli lodos rüzgarlarının (20–50 km/s) etkili olması, aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması ve sıcaklıkların 14–18°C aralığında mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

“İBB EKİPLERİ TEYAKKUZDA”

AKOM raporunda, deniz suyu sıcaklıklarının halen 20 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle, atmosferin üst katmanlarına ulaşacak soğuk hava akımları sonucu kararsız hava koşullarının oluşabileceği ve bazı bölgelerde beklenenden fazla yağış görülebileceği belirtildi.

İBB’ye bağlı ekiplerin olası su baskını, göllenme ve ulaşım aksamalarına karşı 7/24 esasına göre hazır bekletildiği bildirildi. Vatandaşlara da olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.