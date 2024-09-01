AKOM'dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Yağışlar Yolda! Önlemlerinizi Alın
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, akşam saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde yağışların etkisini artıracağını, pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.
YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden (22:00) itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı, pazartesi (yarın) öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde (30-60 kg/m2) etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.
Gün içinde görülmesi beklenen bölgesel yağışların 30-60 dk süre ile kuvvetli yağış bırakacağı, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme vb. olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
TEDBİRLİ OLUNMALI
Yapılan açıklamada ayrıca, pazartesi öğle saatlerine kadar görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi önemli olduğu vurgulandı.
????Gökgürültülü Yağış Uyarısı???? pic.twitter.com/8bBF6Ixk56— AKOM (@ibbAkom) September 1, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor
- 'Deprem üretti üretecek, olursa 7’nin üzerinde olur'
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Maccabi Tel Aviv maçı için flaş iddia!
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı