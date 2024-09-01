AKOM'dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Yağışlar Yolda! Önlemlerinizi Alın

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:09

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:16

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden (22:00) itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı, pazartesi (yarın) öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde (30-60 kg/m2) etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.

Gün içinde görülmesi beklenen bölgesel yağışların 30-60 dk süre ile kuvvetli yağış bırakacağı, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme vb. olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

TEDBİRLİ OLUNMALI

Yapılan açıklamada ayrıca, pazartesi öğle saatlerine kadar görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi önemli olduğu vurgulandı.